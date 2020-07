Linke und rechte Szene prügelten sich im Umfeld des Hansefestes 2019 in Salzwedel. Nun müssen sich 24 Personen vor Gericht verantworten.

Salzwedel l Gleich 24 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 24 Jahren müssen sich künftig in einem Gerichtsverfahren für schweren Landfriedensbruch verantworten, teilt Steven Lipinski von der Polizeiinspektion Stendal mit. Die eigentliche Tat liegt etwas mehr als ein Jahr zurück. Nun gibt die Polizei ihre Ermittlungsergebnisse bekannt.

Linke und rechte Szene sowie Migranten beteil

In der Nacht vom 7. Juli 2019 ist es in Salzwedel auf der Ecke Neuperverstraße und Wallstraße um 1.30 Uhr zu einer verbalen wie körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren mehr als 20 Personen. Diese werden von der Polizei sowohl der rechten, als auch der linken Szene und Migranten zugeordnet. „Hierbei wurden drei Personen aus dem Altmarkkreis Salzwedel im Alter von 19, 24 und 26 Jahren verletzt und zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus in Salzwedel gebracht“, hieß es seinerzeit noch im Bericht der Salzwedeler Polizei. Die Beamten wandten sich daraufhin an die Bevölkerung, um Informationen zur Auseinandersetzung und den Tätern zu bekommen.

Heute ist klar: Bei der Auseinandersetzung handelte es sich um einen Streit zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen, heißt es aus der Polizeiinspektion in Stendal: „Im Rahmen umfangreicher polizzeilicher Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stendal zahlreiche beteiligte Personen bekannt machen.“

Dabei handelt es sich um die eingangs erwähnten 24 Beschuldigten. Alle seien in unterschiedlicher Weise an der verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in Salzwedel beteiligt gewesen. Nun kommt auf die jungen Frauen und Männer ein Gerichtsverfahren zu.

Zur Erinnerung: Vom 5. bis zum 8. Juli fand in Salzwedel das Hansefest statt. Demnach hat die Auseinandersetzung in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag stattgefunden.