Entsorgungskrise im Altmarkkreis Müllproblem in Salzwedel: Entsorger lässt gelbe Säcke in Siebeneichen stehen

Wegen der Schlaglöcher in der unbefestigten Straße Am Klosterkamp in Salzwedels Stadtteil Siebeneichen hat sich der Entsorger geweigert, die gelben Säcke abzuholen. eine Lösung scheint nicht in Sicht.