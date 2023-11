Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Seit September 2023 ist der neue, an die Omikron-Variante XBB1.5 angepasste mRNA-Impfstoff des Herstellers Biontech verfügbar. Diese Virusform hat sich in Deutschland in den vergangenen Monaten durchgesetzt. Eine Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) derzeit nur bestimmten Personen, wie beispielsweise Menschen über 60, Bewohnern in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und deren engen Kontaktpersonen sowie Pflegekräften und medizinischem Personal mit Patientenkontakt. Gesunden Erwachsenen unter 60 und Schwangeren raten die Experten aktuell nicht zur Auffrischungsimpfung.