Salzwedel und die Probleme mit Randale, Schmiererei und Müll

Eigentlich sollten die zerstörten Bänke am Salzwedeler Rathaus nicht mehr aufgestellt werden. Doch dagegen regte sich Widerstand aus der Bevölkerung. Bürgermeisterin Sabine Blümel revidierte nun ihre Entscheidung. Doch ein Grundproblem bleibt.

Nun also doch: Die zerstörten Bänke am Salzwedeler Rathaus sollen noch einmal repariert und wieder aufgestellt werden. Das Problem ist damit aber nicht gelöst.

Salzwedel - „Randale: Blümel zieht die Reißleine“, titelte die Volksstimme am 10. September. Hintergrund war, dass die Stadt ankündigte, die durch Vandalismus zerstörten Bänke am Rathaus zu entfernen. Daraufhin schrillten in der Salzwedeler Redaktion die Telefone. Auch Leserbriefe von verärgerten Bürgern gingen ein. Tenor: Man dürfe Chaoten nicht das Feld überlassen, sich nicht auf der Nase herumtanzen und tyrannisieren lassen. Denn bestraft würden die Bürger der Stadt und Touristen, die die Sitzgelegenheiten nicht mehr nutzen könnten.