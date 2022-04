Salzwedel: Warum eine Mahnwache für Todesopfer an die Politik appelliert

Eine Mahnwache auf dem Rathausturmplatz setzt sich für Geflüchtete an europäischen Grenzen ein. Was war das Ziel der Veranstalter?

Mit Hilfe einer Bildshow machten die Veranstalter in Salzwedel der Mahnwache auf die Todesopfer aufmerksam.

Salzwedel - Eine Mahnwache für die zahlreichen Todesfällen von Geflüchteten und Schutzsuchenden in Bezug auf die Grenzsituation zwischen Polen und Belarus gab es am 20. Januar auf dem Rathausturmplatz Salzwedel. Rund 30 Menschen nahmen teil. Sie verlasen Namen, nannten Todesursachen der Verstorbenen und setzten sich auf diese Weise für die Menschenrechte ein. An wen wollten sie einen konkreten Appell richten?