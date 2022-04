Salzwedel: Wie ein uraltes Fachwerkhaus saniert wird

Ein Verein ist mit der Rettung des historischen Bürgermeisterhofs im Salzwedeler Zentrum ein Stück weiter. Nun ist ein 455 Jahre alter Dachstuhl an der Reihe.

Einige Mitglieder und Unterstützer des Bürgermeisterhof-Vereins am sanierten Gebälk für den Nord-Giebel des historischen Fachwerkensembles in Salzwedel Altstadt.

Salzwedel - Die Dielen knarzen, als Ullrich Lemme aufwärts steigt. Sein Ziel: ein Dachstuhl des Bürgermeisterhofs im Stadtkern der alten Hansestadt. Und alt trifft auf so ziemlich alles zu, was der Architekt links und rechts auf seinem Weg nach oben hinter sich lässt. Jeder Stein vermag seine Geschichte zu erzählen, jedes Stück Holz trägt Spuren der Vergangenheit. Doch Ullrich Lemme schenkt an diesem Tag seine Aufmerksamkeit nur einem: dem Dachstuhl. Das nächste Projekt wartet auf ihn und die weiteren Mitglieder des Bürgermeisterhof-Vereins, die sich der Wiederbelebung des Fachwerkensembles verschrieben haben. Und dies ist bitternötig, wie sich zeigen soll.