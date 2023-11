Wohnen Für Familien und Senioren: In Salzwedel entsteht ein Mietshaus mit eigenem Strom

An der Hoyersburger Straße 22a in Salzwedel wurde am 1. November Richtfest gefeiert. In dem energieoptimierten Gebäude entstehen etwa 20 Wohnungen, überwiegend für Senioren.