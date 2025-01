Zur Lesung von Elsa Koester aus ihrem Roman „Im Land der Wölfe“ platzte die Kulturnische in Salzwedel am 18. Januar aus allen Nähten.

Salzwedel/be. - Am Sonnabend, dne 18. Januar las die Autorin Elsa Koester in der Kulturnische aus ihrem Buch „Im Land der Wölfe“, das sich um die tiefe Spaltung der Gesellschaft in einer ostdeutschen Kleinstadt dreht. Die „Blauen“ sind auf dem Vormarsch. Gegen sie tritt eine Kandidatin der „Zukunftsgrünen“ bei einer Bürgermeisterwahl an – und verliert. Das Buch thematisiert die Sprachlosigkeit zwischen beiden Lagern, die emotionalen Aspekte, die bei der Spaltung eine Rolle spielen, und die Faszination, die von den „Blauen“ ausgeht.