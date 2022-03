Salzwedeler Imker-Verein: Angst vor Bienen-Krankheiten

Salzwedel - Der Imkerverein Salzwedel-Land kann auf eine schon sehr lange Tradition der Bienenpflege und –hege zurückblicken. Am 23. April 1893 wurde der Verein in Wichmanns Salon von Lehrer Claus aus Chüttlitz mit acht weiteren Imkern aus Salzwedel und Umgebung gegründet, informierten Burkhardt Rechel, Vorsitzender des Vereins, und sein Stellvertreter Hartmut Pukall. Somit stehe in zwei Jahren der 130. Geburtstag des Vereins auf dem Terminplan. Eine lange Zeit für den Verein, die mit Leben erfüllt war.