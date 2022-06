Kinderbetreuung Salzwedeler Kita-Leiterin schlägt Alarm: Das Betreuungssystem kränkelt

Hüben wie drüben würde in Kindereinrichtungen am Maximum und darüber hinaus gearbeitet, warnt die Salzwedeler Kita-Leiterin Kathrin Klähn. Sie schließt sich der Forderung der Kita-Verbände an, die Politik müsse endlich handeln.