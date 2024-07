Zehn Salzwedeler Ortschaften traten am 11. Juli zusammen, um ihre neuen Ortsbürgermeister zu wählen. In Barnebeck, Liesten und Pretzier wechselten die Amtsinhaber.

Heike Köhler zeigt nach ihrer Vereidigung als Ortsbürgermeisterin von Steinitz am 11. Juli 2024 fröhlich ihre Urkunde und einen Blumenstrauß, den sie von der Stadt Salzwedel erhalten hat.

Salzwedel. - Nachdem die Mitglieder von Salzwedels Ortschaftsräten für die kommenden fünf Jahre bei der Kommunalwahl am 9. Juni gewählt wurden, sind diese aufgefordert, aus ihrer Mitte innerhalb des Monats Juli die neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Aus diesem Grund trafen sich am Donnerstag in halbstündiger Taktung die Ortschaftsräte von Andorf, Barnebeck, Brietz, Groß Chüden, Henningen, Liesten, Pretzier, Stappenbeck, Steinitz und Dambeck zu ihren konstituierenden Sitzungen.