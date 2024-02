Am Teich im Salzwedeler Ortsteil Brewitz soll schöner werden. Was genau in dem altmärkischen Dorf geplant ist.

Rastplatz für Ausflügler – der Dorfteich in Brewitz.

Salzwedel/Brewitz - Schon lange ist der Dorfteich in Brewitz kein Naturteich mehr. „Bereits in den 1990er Jahren wurde er mit Folie ausgekleidet, weil er wegen der Tieferlegung der Jeetze trocken gefallen war“, erinnert sich Ortsbürgermeister Eckhardt Bock. Doch inzwischen ist die Folie in die Jahre gekommen.

Teich ist verschlammt

„Im Teich ist heute kaum noch Wasser drin“, bemängelt Bock. Das Gewässer, an dem Ausflugsgäste Bock zufolge gern mal rasten, sei inzwischen verschlammt und stark mit Pflanzen zugewachsen. Im Zusammenhang mit einer notwendig gewordenen Nachpflanzung von Bäumen rund um den Teich, die abgestorben und gefällt worden waren, hatte der Ortschaftsrat deshalb bereits vor einiger Zeit angeregt, diesen gleich mit zu sanieren.

Sanierung mit Fördermitteln

Die Arbeiten dafür sollen nun dieses Jahr beginnen, wie Bock beim jüngsten Ortschaftsrat mitteilte und auch Stadtsprecher Andreas Köhler bestätigt. „Für die Sanierung und Entschlammung des Brewitzer Teiches werden für 2024 Mittel bereitgestellt“, kündigt er an. Insgesamt seien im städtischen Haushalt dafür 26.700 Euro eingeplant, von denen 24.000 Euro Fördermittel seien. Auch neue Sitzgelegenheiten soll es am Teich geben, stellt Köhler in Aussicht.