Salzwedeler Ortsteile starten durch

Sportplatzeröffnung, eine neue Garage für die Chüttlitzer Ortsfeuerwehr und Pflanzarbeiten auf dem Gelände an der Brietzer Wehr – es tut sich einiges in den Salzwedeler Ortsteilen Brietz und Chüttlitz.

Chüttlitz/Brietz - Auf dem Brietzer Sportplatz wird am 6. August gefeiert. Aus gutem Grund. Schließlich sind die Instandsetzungsarbeiten sowohl am Gelände als auch am Sportlerheim erfolgreich abgeschlossen.