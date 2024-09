Salzwedel. - Der Salzwedeler Ortsteil Amt Dambeck – vor allem das Kloster – kommt aktuell deutschlandweit groß auf den Kino-Leinwänden heraus. In dem Film „Micha denkt groß“ spielt die Geschichte nahezu komplett in dem kleinen Ort. Am Samstagabend kamen die beiden Regisseure ,die auch in dem Streifen mitgespielt haben, in den Filmpalast nach Salzwedel, um nach der Vorführung des Films mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.