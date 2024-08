Salzwedel/hz - Feierliche Stimmung in den Grundschulen. Erstklässler wurden am Sonnabend mit Fröhlichkeit begrüßt und sind gespannt darauf, was sie in den nächsten Jahren erwartet. Wie in der Jeetze-Grundschule gab es für sie natürlich ein kleines Programm, bei dem sich ältere Schüler einbrachten und die Neuen begrüßten.

Aufgeregt waren wohl auch die Eltern und Großeltern. Die Bildungsstätten im Altmarkkreis zeichnen sich durch Individualität aus. So ist die Salzwedeler Jeetze- eine Grund- und Reiseschule. Dies bedeutet: Die einzelnen Klassen, die nach den Flüssen Purnitz, Aland, Tanger und Ohre benannt sind, schauen sich diese Landschaftsbereiche kurz nach Schuljahresbeginn genauer an. Damit soll das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und gleichzeitig der Heimatgedanke weiter getragen werden.