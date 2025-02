Die Firmen Kohl Gebäudetechnik und die Tischlerei Loth sind in Magdeburg als Top-Ausbilder der Region geehrt worden. Das macht sie so besonders.

Salzwedel/Pretzier - Mit gymnasialer Bildung ein Handwerk erlernen? Warum das keine so schlechte Idee ist, lässt sich sowohl bei Kohl Gebäudetechnik in Salzwedel als auch in der Tischlerei Loth in Pretzier beobachten.