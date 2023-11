Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Nächster Paukenschlag in der Causa Einbahnstraße im Perver: Bürgermeister Olaf Meining legt Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss ein, die alte Regelung, also Verkehr aus beiden Richtungen, wiederherzustellen. Das hatte die Fraktion Salzwedel Land in einem Antrag in der Sitzung am 1. November gefordert. 18 Stadträte hatten dem zugestimmt, 14 waren dagegen.