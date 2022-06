Salzwedels Bürgermeisterin bezieht Stellung zu neuen Masten

Die neuen Masten an der Breiten Straße (Mitte).

Salzwedel - Die neuen Metallmasten für die Weihnachtsbeleuchtung an der Breiten Straße sorgen unter Salzwedelern weiter für Diskussionen. Hintergrund ist, dass die Hansestadt für rund 17.000 Euro Pfosten im Stadtzentrum installieren ließ. Zehn an der Breiten Straße, vier weitere sollen an der Burgstraße folgen.