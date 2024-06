Salzwedel/vs. - Schüler der Lessing-Ganztagsschule Lessing Salzwedel bereiteten den Chemopatienten des Altmark-Klinikums große Freude. Am Montag überreichten stellvertretend Mika, Michelle und Aaron mit Schul- und Kursleiterin Heike Herrmann und Werkstattbetreuerin Alina Glaß ein bezauberndes Geschenk an das Team der Tagesklinik.

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 8 hatten in farbenfrohe und weiche Portkissen angefertigt. Die Kissen, die mit Füllwatte gefüllt und mit einem Klettverschluss versehen sind, bieten Chemopatienten, die häufig einen Portkatheter, kurz Port, als dauerhaften Zugang von außen in eine Vene haben, erheblichen Komfort. Der Zugang werde oft in der Nähe des Schlüsselbeins gelegt und kann an Stellen sitzen, die durch Taschen, Rucksäcke oder Autogurte Druck ausgesetzt sind, was zu unangenehmen Druckstellen führen kann, erläutert Pressesprecherin Ivonne Bolle. Die Kissen per Klett angebracht werden, sorgen für Erleichterung.

„Wir sind unglaublich dankbar für diese wunderbare Initiative“, betonte Pflegedirektorin Semsi Tüzün. Die Portkissen seien nicht nur praktisch, sondern auch ein Zeichen der Anteilnahme: „Es ist berührend zu sehen, wie sich junge Menschen so engagiert für das Wohl anderer einsetzen.“