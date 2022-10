Schokolade und Kaffee: Historie des Gerlach-Speichers in Salzwedel

Pferde transportieren einst Waren von und zum Gerlach-Speicher. Doch was wurde dort gelagert und was weiß man über die Eigentümer?

Salzwedel - Wenn ihn Touristen entdecken, bleiben sie zumeist etwas irritiert stehen. So einen Speicher vermuten die Wenigsten an dieser Stelle. Denn er könnte auch in Hamburg stehen. So imposant und groß gewachsen, aus roten Backsteinen und Stahl geschaffen. Doch er steht in Salzwedel, im Norden Sachsen-Anhalts. Seine Geschichte aber ist nicht minder interessant, wenngleich dem Gerlach-Speicher keine Hafenstadt zur Seite gestellt wurde.