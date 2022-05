Schornsteinfeger: Holzöfen in Salzwedel noch immer angesagt

Mit der kalten Jahreszeit steigt wieder Rauch aus den Schornsteinen. Doch hat der Ofen eigentlich ausgedient. Was gilt es heute alles zu beachten? Die Volksstimme sprach mit den Schornsteinfegern Michael Schebesch und Christian Plettner über das Heizen.

Salzwedel - Mitte November, der Wind pfeift sein kaltes Lied. Der Winter ist nicht mehr fern. Die Menschen zieht es in ihre Wohnstuben, der Griff zum Thermostat ist wieder Routine. Das war nicht immer so. Noch vor wenigen Jahrzehnten mussten Kohlen geschleppt und Holz gehackt werden, um in den kalten Monaten nicht zu frieren.