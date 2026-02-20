Der Schulstandort Dähre sorgte vor einigen Jahren mit einer drohenden Vier-Tage-Woche für Schlagzeilen. Doch die Einrichtung hat eine überraschende Wende hingelegt.

Thea Rangott (von links), Larissa Niemann, Emma Schumacher und Mia Lynn Thunecke gehören zur neuen Theater-AG.

Dähre. - Der Tag der offenen Tür an der Ganztagsschule in Dähre, die mit dem Beetzendorfer Standort eine Einrichtung bildet, bot Eltern, Kindern und Gästen nicht nur die Gelegenheit, Klassenräume, Fachbereiche und Ganztagsangebote kennenzulernen. Er war zugleich ein sichtbares Zeichen für den tiefgreifenden Wandel, den die Schule in den vergangenen Jahren vollzogen hat.