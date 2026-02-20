weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Schule: Sekundarschule Dähre: So überwand sie den Lehrermangel

Schule Sekundarschule Dähre: So überwand sie den Lehrermangel

Der Schulstandort Dähre sorgte vor einigen Jahren mit einer drohenden Vier-Tage-Woche für Schlagzeilen. Doch die Einrichtung hat eine überraschende Wende hingelegt.

Von Marco Heide 20.02.2026, 06:00
Thea Rangott (von links), Larissa Niemann, Emma Schumacher und Mia Lynn Thunecke gehören zur neuen Theater-AG.
Thea Rangott (von links), Larissa Niemann, Emma Schumacher und Mia Lynn Thunecke gehören zur neuen Theater-AG. Foto: GTS Dähre/hd

Dähre. - Der Tag der offenen Tür an der Ganztagsschule in Dähre, die mit dem Beetzendorfer Standort eine Einrichtung bildet, bot Eltern, Kindern und Gästen nicht nur die Gelegenheit, Klassenräume, Fachbereiche und Ganztagsangebote kennenzulernen. Er war zugleich ein sichtbares Zeichen für den tiefgreifenden Wandel, den die Schule in den vergangenen Jahren vollzogen hat.