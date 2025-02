Am Valentinstag denken viele Paare übers Heiraten nach. Die passenden Ringe dafür, können sie sich in Salzwedel auch selbst fertigen.

Trauringe selber schmieden kann man in Salzwedel bei Renate Zahlaus in der Breiten Straße.

Salzwedel. - Der Valentinstag am 14. Februar stellt wieder einmal die Liebe ganz in den Vordergrund. Der eine oder andere mag dabei über den Kauf von Verlobungs- oder gar Trauringen nachdenken. Selbst gemacht, sind sie so einzigartig, wie die Paarbeziehung, die dahinter steckt.