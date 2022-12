Gefahr durch Silvesterfeuerwerk: So können Autos vor Böllern und Raketen geschützt werden

Silvester fliegen wieder Feuerwerkskörper, Böller scheppern. Aber was, wenn das eigene Auto getroffen wird? Springt die Versicherung ein? Und was ist mit Vandalismus?

Salzwedel - Nicht mehr lange, dann steigen wieder Silvesterraketen in den Nachthimmel, Böller knallen in den Straßen. Besonders in Städten besteht dann wieder das Risiko von Verletzungen und Sachschäden. Vor letzterem sind Autos nicht gefeit.