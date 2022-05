So steht es um die Salzwedeler Kneipennacht

Salzwedel - Es ist ein mutiger Schritt, den die Salzwedeler Kneiper, weitere Gastronomen und Veranstalter gehen. Inmitten der Pandemie planen sie die Wiederbelebung der Salzwedeler Kneipennacht. Den Einwohnern der Stadt, der umliegenden Orte und Touristen soll in der Hansestadt wieder ein Musik-Ereignis geboten werden. Und dieses kann sich sehen oder vielmehr hören lassen. Denn den Gästen soll am Sonnabend, 5. März, an neun Orten gleichzeitig Live-Musik geboten werden. Nun sind weitere Details besprochen worden.