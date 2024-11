Ein Salzwedeler Unternehmer beklagt sich über Arroganz und Ignoranz im Geschäftsgebaren der Sparkasse Altmark West. Der Vorstand will sich zu Vorwürfen nicht äußern.

Sparkasse in Salzwedel bremst Firma aus

Die Sparkassenfiliale in Salzwedel.

Salzwedel. - Es sind Erfahrungen der ganz besonderen Art, die Unternehmer Marcel Kruse mit der Sparkasse Altmark West gemacht hat, als er von der Nordseeküste mit seiner Firma nach Salzwedel zog. In Niedersachsen hatte er im Sommer 2023 seine Arbeitnehmerüberlassung als GmbH & Co. KG gegründet. „Der Liebe wegen“ zog er Ende vergangenen Jahres mitsamt dem Unternehmen nach Salzwedel. Sein Weg führte ihn zur Sparkasse, hatte er doch bisher gut mit einer dieser öffentlich-rechtlichen Banken zusammengearbeitet. Anders in Salzwedel. „Hier ging nun leider das sparkassentechnische Elend los“, erzählt der Unternehmer.