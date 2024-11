Lüchow/vs - Im Rahmen des Projektes „Lernräume der Zukunft“ hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg 130.000 Euro in das Lüchower Kreismedienzentrum investiert. Neben audiovisuellen Medien werden dort ab sofort auch vermehrt digitale Geräte an Schulen und Kindertagesstätten des Landkreises verliehen, etwa Drohnen, VR-Brillen, Tablets oder Roboter. Ergänzend soll in der Berufsbildenden Schule ( BBS) in Lüchow ein externer Lernraum mit digitaler Medienausstattung entstehen (VR-Raum), der von allen anderen Schulen des Landkreises genutzt werden kann.

Programmieren leicht und verständlich gemacht

Anlässlich eine Pressetermins stand die „Technik zum Anfassen“ bereit und konnte erprobt werden. Auch Schüler waren dabei und zeigten großes Interesse. Sie programmierten mit einfachen Tasten die käferähnlichen Roboter, probierten eine VR-Brille aus und bewegten sich in unterschiedlichen Kulissen der virtuellen Realität. Andere testeten ein T-Shirt, auf dem spezielle Codes aufgedruckt sind. Mit einem Tablet betrachtet, sahen die Schüler statt des T-Shirts den Brustkorb und die inneren Organe. Nicht nur bei Lehrern, sondern auch bei Kita-Erzieherinnen, die an der Vorstellung teilnahmen, stieß dieses Angebot auf Interesse, bei dem die Kinder schon früh etwas über ihren Körper lernen können. Das Kreismedienzentrum Lüchow-Dannenberg befindet sich in Lüchow, Amtsfreiheit 4a. Es ist telefonisch zu erreichen unter 05841/12 61 53 oder per E-Mail kreismedienzentrum.dan(at)luechow-wendland.de.