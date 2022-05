Squid-Game: Ein brutaler Trend auf dem Schulhof in der Altmark?

Altmark - Große Pause auf dem Schulhof: Wer sich bewegt ist „tot“. Nicht wirklich natürlich: „Wir spielen das ja nur“ sagt Anni (10, Name geändert). Was sich anhört, wie das alte Kinderspiel „Steh Bock, steh“ oder „Herr Fischer, wie tief ist das Wasser“ hat allerdings einen gruseligen Hintergrund. Denn die Fünftklässler am Gardelegener Gymnasium spielen eine Serienfolge aus Squid Game nach. Und die hat es in sich. Die Reihe steht aufgrund ihrer brutalen Szenen in der Kritik. Freigegeben ist sie bei dem Streamingdienst erst ab 16 Jahren. Doch auch bei jüngeren Kindern und Jugendlichen ist sie längst angekommen.