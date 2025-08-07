weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Gesellschaft: Stadelmann bei Lanz&Precht: Warum Ostdeutsche die Freiheit mit Demütigung verbinden

Der Salzwedeler Comedian Ingmar Stadelmann blickt in der neuesten Folge des Podcasts Lanz & Precht aus ostdeutscher Perspektive auf die deutsche Wiedervereinigung.

Von Beate Achilles 07.08.2025, 06:00
Die Podcaster Richard David Precht (links) und Markus Lanz im Studio.
Die Podcaster Richard David Precht (links) und Markus Lanz im Studio. Foto: ZDF/Christian O. Bruch

Salzwedel/Hamburg. - Warum sind die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland eigentlich so unzufrieden? Warum findet die rechtsextreme AfD dort im Gegensatz zu den demokratischen Parteien im Bundestag so großen Anklang? Sind Ostdeutsche auch 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung irgendwie „anders“ als ihre Mitbürger im Rest der Republik?