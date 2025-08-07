Der Salzwedeler Comedian Ingmar Stadelmann blickt in der neuesten Folge des Podcasts Lanz & Precht aus ostdeutscher Perspektive auf die deutsche Wiedervereinigung.

Salzwedel/Hamburg. - Warum sind die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland eigentlich so unzufrieden? Warum findet die rechtsextreme AfD dort im Gegensatz zu den demokratischen Parteien im Bundestag so großen Anklang? Sind Ostdeutsche auch 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung irgendwie „anders“ als ihre Mitbürger im Rest der Republik?