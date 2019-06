Eine Überraschungstüte und Dankesworte vom Bürgermeister: Der alte Arendseer Stadtrat ist nach fünf Jahren Geschichte.

Arendsee l Hans-Georg Kempcke (Die Linke) aus Kleinau und Uwe Niemtschke (SPD) aus Arendsee sind nicht mehr im Arendseer Stadtrat. Sie hatten beide nach fast 30 Jahren in der Kommunalpolitik gar nicht wieder kandidiert. Auch Thomas Büttner (Lohne) von der Wählergemeinschaft Arendsee Land ist nicht mehr an Bord. Weitere nicht wieder gewählte Räte sind Anne Roth aus Zühlen, Christel Tiemann aus Neulingen (Arendsee Land), Klaus Führ (Die Linke) aus Arendsee, Petra Hennigs aus Binde und Karsten Kabel (CDU) sowie Michael Wrana aus Kerkau.

Vom jetzigen Rat wurden Thomas Schlicke, Bernd Jagodzinski (Die Linke), Uwe Walter aus Arendsee (SPD), Uwe Hundt aus Vissum, Matthias Goyer und Hans-Joachim Hinze aus Arendsee (CDU) und Jens Reichardt aus Sanne (Freie Liste), Jörg Liestmann aus Dessau, Jörg Benecke aus Kraatz und Hartmut Baier aus Mechau (Arendsee Land) erneut in den Rat gewählt.

Dank für Zusammenarbeit

Bürgermeister Norman Klebe dankte allen für die gute Zusammenarbeit und gab einen Rückblick auf geschaffene Werte und Investitionen (Volksstimme berichtete). Zum Abschluss gab es noch ein Abschiedsgeschenk in Form einer Überraschungstüte aus dem Spielzeugladen Goyers.

Kritik kam aber dann von Ratsherr Jens Reichardt, dem Informationen über den Bearbeitungsstand von beschlossenen Vorhaben fehlten. So mahnte er die längst überfällige und dringend notwendige Sanierung des Campingplatzes an. Und auch die Planung der von der Luftkurort Arendsee angekündigten Schaffung von Caravanstellplätzen am See stehe aus. Weitere nicht erledigte Vorhaben sehe er im W-LAN-Projekt im Luftkurort sowie zu einem digitalen Stadtführer. Antworten dazu gab es an dem Abend keine.