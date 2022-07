Stendal: Brutaler Tierquäler aus Salzwedel erneut vor Gericht

Salzwedel/Stendal - Zu neun Monaten Haft ohne Bewährung wurde im März 2021 ein damals 27-jähriger Tierquäler vom Schöffengericht am Amtsgericht Salzwedel verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der Arbeitslose Berufung ein, so dass sich ab dem 29. März die 10. Strafkammer am Landgericht Stendal mit dem Fall beschäftigen muss.