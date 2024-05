Die Band But Stones spielt „Rolling Stones“ und ganz genau so klingt es. In Lüchow ist die Band am 25. Mai.

LÜCHOW. - Zum ersten Mal wird es am 24. und 25. Mai in Ullis Stones-Fan-Museum Lüchow gleich zwei aufeinander folgende und „leicht unterschiedliche“ Gelegenheiten geben, Rock und Pop am eigenen Leib zu erleben.

Die Vergangenheit noch einmal heftig durchleben oder einfach nur gelassen hinnehmen: Was mit den Beatles in den 1960er Jahren mit bis dahin unbekannter Euphorie der Jungen und Ablehnung der Alten hereingebrochen ist und mit den Stones noch auf eine lautstarke und wilde Höhe getrieben wurde, diese beiden Erscheinungen hat Ulli Schröder mit Sohn Tim in die Dr.-Lindemann-Straße auf die Bühne geholt. Am Freitag, 24. Mai reist die Beatles Coverband The Beaters an, am Sonnabend, 25. Mai, die Stones-Coverband But Stones (jeweils Einlass ab 18 Uhr, Beginn 20 Uhr).

Neuen alten Geschmack präsentieren

Die Beatles im Stones-Fan-Museum! Das gab’s bisher noch nicht. Und wieder ist es Ulli Schröder und seinem Sohn Tim, dem neuen Geschäftsführer des Museums in Lüchow, gelungen, eine kleine Attraktion in ihr besonderes Kleinod zu holen. Dem Publikum soll ein neuer alter Geschmack präsentiert werden. Die Beatles-Cover-Band The Beaters wird an einem Abend in Lüchow nicht weniger als 60 Beatles-Stücke spielen, wobei die vier Herren streng darauf achten, möglichst dicht am Original zu sein.

Außer Heiko, der inzwischen einen neuen Verstärker für seinen Höfner-Bass hat. Holger interpretiert ohne Atemnot Mc Cartney, und Lutz zupft auf der Gitarre, natürlich einer Rickenbacker. Thomas prügelt schon seit Jugendzeit auf dem Schlagzeug, eifert konsequent Ringo Starr nach.

The Beaters wollen keine billige Kopie sein, sondern authentisch, was für sie in erster Linie bedeutet, Spaß mit dem Publikum an dem eigenen unverwechselbaren Sound der 60er Jahre – den schönsten Zeiten der Rock- und Pop-Geschichte. Es wird vermutlich ein langer Abend werden am 24. Mai in der Dr.-Lindemann-Straße in Lüchow – für Musiker und fürs Publikum.

Fulminante Beats

„But Stones spielt Rolling Stones und ganz genau so klingt es“, sagen sie selbst über sich. 1997 treffen sich sechs Gründungsmitglieder in Stuttgart, und gleich ist ihnen klar: „nothing else, but stones“. Die Songs von Mick Jagger und Keith Richards werden von ihnen weder in einer Soft- noch in einer Hardrock-Version dargeboten. Rhythm’n’Blues, das sind für sie die Wurzeln der Rolling Stones und Rhythm’n’Blues, das ist die Musik, die But Stones spielt.

Harry, der für den rauen Sound von Keith Richards steht, hat die Band ins Leben gerufen. Klaus Peter gibt am Mikrofon den Frontman, Christine mit ihrer Bühnenpräsenz und dem feinen Gehör für das Original singt die 2. Stimme. Oliver bescheinigt man am Schlagzeug fulminante Beats, unterstützt von Frieders Wyman Bass. Gitarrist Werner sagt man eine virtuose Emotionalität – ganz im Stones-Stil – nach. Und mit Mathias an den Tasten präsentiert die Band Stücke, die angeblich selbst die Stones nie zuvor live gespielt haben.