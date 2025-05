Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in und um Salzwedel finden die Vögel dieses Jahr wohl nicht genügend Amphibien, Regenwürmer und Käfer. Sie werfen deshalb mitunter Jungtiere aus dem Nest.

Jungstörche mit Elterntier im Nest. Der Nachwuchs der Störche, die in südöstlicher Richtung überwintern, schlüpft im Altmarkkreis dieser Tage.

Salzwedel. - Die aktuelle Dürre verstärkt das Artensterben vor der Haustür, schreibt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Landesverband Niedersachsen, in einer Pressemitteilung zum internationalen Tag der Biologischen Vielfalt am 22. Mai. Die aktuelle Dürre zeige, wie anfällig unsere Natur geworden sei. „Viele Pflanzenarten vertrocknen, Insekten finden keine Nahrung mehr, Vögeln fehlt die Grundlage für ihre Aufzucht“, so der Nabu. Betroffen davon sind mutmaßlich auch die Störche.