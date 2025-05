In Wernigerode steht die nächste Straßensperrung bevor. Wie Autofahrerinnen und Autofahrer während der rund vierwöchigen Bauphase trotzdem in die Innenstadt gelangen.

Weitere Vollsperrung in Wernigerode: für einen Monat

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 244 in Wernigerode werden nun in eine Nebenstraße verlängert.

Wernigerode. - Wegen einer Großbaustelle ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße am Rand von Wernigerodes Innenstadt voraussichtlich noch bis Freitag, 11. Juli, voll gesperrt. Nun steht ganz in der Nähe die nächste Straßensperrung samt Umleitung für Autofahrer an.