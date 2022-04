Straße Am Roten Turm in Salzwedel: Stadträte wehren sich gegen Ausbau

Anwohner in Salzwedel wollen die Erschließung ihrer Straße verhindern und erhalten Unterstützung von vier Stadträten.

Der Weg am Roten Turm soll ausgebaut werden, die Anlieger sind dagegen.

Salzwedel - Die Stadt will bauen. Die Anliegerstraße am Roten Turm soll es werden. Nur die Anwohner wollen es nicht. Der Weg, an dem sie wohnen, ist mit Schottergemisch befestigt, lässt sich gut befahren, Oberflächenwasser versickert.