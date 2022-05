Straßenreinigung: Wer macht in Salzwedel mehr Dreck?

Salzwedels Straßen werden regelmäßig gereinigt. Doch es gibt Unterschiede. Sowohl in der Häufigkeit, als auch bei den Gebühren. Wie ist das eigentlich geregelt?

Eine Kehrmaschine geht auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel ihrer Arbeit nach. Doch warum werden manche Straßen eigentlich häufiger gereinigt als andere und wie wirkt sich das auf die Gebühren der Anwohner aus?

Salzwedel - Straßenreinigung ist nicht gleich Straßenreingung. In Salzwedel gibt es da Unterschiede was Quantität und Qualität anbelangt und das ist für einige Einwohner mehr als unverständlich. Die Volksstimme fragte nach, warum das so ist?