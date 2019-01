Die Alte Postraße in Arendsee war am 26. Januar überschwemmt. Foto: Helga Räßler

Weil die schweren Busse auf der Schmalen Alten Postraße im Gegenverkehr ausweichen, machen sie der Wasserleitung den Garaus, heißt es.

Arendsee l Havarie am 26. Januar an der Alten Poststraße in Arendsee: Dort war das Rohr einer Hauptwasserleitung gebrochen und das Wasser überschwemmte die Fahrbahn (Volksstimme berichtete) . Bereichsleiter Fred Theuerkauf vom Wasserverband Stendal-Osterburg war vor Ort, ebenso Ingo Reder von der mit der Reparatur beauftragten Tiefbaufirma. Beide waren sich einig, dass die Leitung zu alt sei und deshalb gebrochen sei.

Schulbusse belasten die Rohre in der Straße

Das sieht Anwohner Klaus Lühe, der Alarm geschlagen hatte, etwas anders. „Vor allem die schweren Schulbusse, die mehrmals täglich entlangfahren, belasten die Rohre“, erklärte er. Da die Fahrbahn zu schmal für den Begegnungsverkehr der Busse sei, müssten diese in die Seitenbereiche ausweichen. Dadurch wiederum würden die Versickerungsmulden zerfahren und die Rohe auf der anderen Seite zu stark belastet. Das habe er schon öfter kritisiert, aber seine Bedenken fänden kein Gehör. „Und dazu kommt, dass wir Anlieger damals den Straßenbau zu 90 Prozent selbst bezahlt haben“, ärgerte sich der Hobbymüller.