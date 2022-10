Streit über den Klimaschutz in Salzwedel

Sollten in Salzwedel Stadtratsbeschlüsse und damit Investitionen auf ihre Klimaneutralität geprüft werden? Darüber gibt es Streit zwischen AfD und Grünen.

Salzwedel - Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im städtischen Verkehrs- und Ordnungsausschuss am Dienstag sorgte für eine kontroverse Debatte über den Klimaschutz. Dabei griff der AfD-Stadtrat Jens Niemann die bündnisgrüne Kommunalpolitikerin Cathleen Hoffman scharf und zum Teil ausfallend an, so dass Ausschussvorsitzender Lothar Heiser (CDU) ihn zur Sachlichkeit ermahnen musste.

Dabei ging es darum, Stadtratsbeschlüsse auf ihre Klimaneutralität zu prüfen, wobei es ausschließlich um den CO2-Ausstoß gehe, den die Beschlüsse nach sich ziehen würden, antwortete Hoffmann auf Nachfrage aus dem Ausschuss. Der Deutsche Städtetag habe bereits eine Vorlage in Form einer Excel-Tabelle erarbeitet, die kostenfrei für eine Ermittlung des Ist-Standes und des Kohlendioxidausstoßes genutzt werden könne. Es gehe ihr darum, „ein wichtiges Signal zu setzen“, um den Klimaschutz in Salzwedel weiter voranzutreiben.

Ein Ansinnen, das grundsätzlich auch von den Linken und Ratsmitgliedern der SPD mitgetragen wird. Allerdings sei der Zeitpunkt schlecht gewählt, hatte Bürgermeisterin Sabine Blümel eingeworfen. Das von den Grünen angeregte Prüfen der Beschlüsse auf Klimaneutralität sei aus ihrer Sicht eine Aufgabe des noch einzustellenden Klimaschutzbeauftragten der Hansestadt. Da es bislang keinen Bescheid über das beantragte Fördergeld für den Posten gebe, könne dieser voraussichtlich erst im März kommenden Jahres seinen Job antreten.

Wertgrenze festlegen

Deshalb sollte auch erst dann über den Antrag entschieden werden. Zudem müsse eine „Wertgrenze“ für etwaige Investitionen in den Antrag aufgenommen werden. Sonst müssten alle Beschlussvorlagen geprüft werden, was jede Menge Bürokratie nach sich ziehen würde, schätzte die Bürgermeisterin ein.

Niemann warf den Grünen vor, „völligen Nonsens“ einzufordern. „Wir haben bald ganz andere Probleme, zum Beispiel, wie wir unsere Schulen beheizen“, sagte er in Richtung der Grünen-Stadträtin. Dass das mit dem Antrag gar nichts zu tun habe, wie Hoffmann entgegnete, ließ er nicht gelten und ließ sich stattdessen über die Energiepolitik der Bundesregierung und der Grünen auf Bundesebene aus.

Wenn es schon eine Orientierungshilfe hin zu mehr Klimaneutralität vom Städtetag gebe, sollte sie auch genutzt werden, betonte Gerd Schönfeld (Die Linke). Er schlug vor, den Antrag zurückzustellen und noch einmal neu zu besprechen, wenn der Klimaschutzbeauftragte seine Aufgabe aufgenommen hat. Dem folgte Cathleen Hoffmann.