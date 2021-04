Südafrikanische Virusmutante im Altmarkkreis Salzwedel nachgewiesen

Salzwedel (me). Im Altmarkkreis ist erstmal die südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die labordiagnostische Untersuchung hat bei einem Infizierten die Mutante B.1.135 bestätigt, informiert das Presseteam. Das sei bisher der erste und einzige nachgewiesene Fall im Altmarkkreis mit dieser Mutation. Alle Kontaktpersonen dieses Falls seien negativ auf Coronaviren getestet worden.

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Freitag 26 Neuinfektionen. Darunter befinden sich weitere Schüler, Lehrer und Erzieher aus Schulen im Landkreis. Die Ermittlung der Kontaktpersonen ist noch nicht abgeschlossen. Für den betroffenen Personenkreis ordnet das Gesundheitsamt telefonisch häusliche Quarantäne an. Betroffen sind die Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen - Klasse 5b und halbe Klasse 6a sowie Lehrkräfte, die Grundschule Otto Reuter in Gardelegen, der Hort Hellbergwichtel in Estedt und die Grundschule Mieste, Klassenstufe 4b, und Lehrkräfte.

Bisher wurden im Altmarkkreis 20?774 Impfdosen gegen das Corona-Virus verabreicht, davon 13?364 Erstimpfungen.