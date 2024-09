Die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD sprach im Kulturhaus Salzwedel über den Krieg in der Ukraine und mögliche russische Motive dafür.

Sympathie für Gabriele Krone-Schmalz in Salzwedel

Salzwedel. - Seit vielen Monaten demonstriert im Zentrum von Salzwedel jeden Montag eine Gruppe von Menschen für den Frieden. Regelmäßig fordern Redner dort die Einstellung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Stattdessen solle auf dem Verhandlungswege eine Befriedung des russischen Angriffskrieges erreicht werden. Putin fühle sich von der Nato bedrängt. Der Westen hätte seine Zusicherung von 1990, das Nato-Gebiet nicht über Deutschland hinaus auszudehnen, gebrochen. In diesem Wortbruch liege eine der wesentlichen Ursachen für den russischen Angriff auf die Ukraine. Rückenwind erhielten die Vertreter dieser Sichtweise durch den Vortrag „Russland und wie weiter?“ der ehemaligen Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz (74), am Montagabend im Salzwedeler Kulturhaus.