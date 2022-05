Tage in der Praxis: Comenius-Schüler in Salzwedel vor dem Sprung in die Berufswelt

Aller Anfang ist schwer. Aus diesem Grund fanden an der Comenius-Schule in Salzwedel die Tage in der Praxis für die Berufsorientierung statt. Welche Chance war dies für die Schüler?

Salzwedel - Dass Schüler Fragen stellen, ist bekannt. Dass sie diese jedoch an Arbeitgeber aus der Region und nicht etwa an ihre Lehrer richten, ist neu. Dies stand an der Ganztagsgemeinschaftsschule Comenius bei den Tagen in der Praxis auf dem Programm. Gemeinsam mit Vertretern aus unterschiedlichen Berufsfeldern konnten die Schüler erste Erfahrungen für ihre Berufsorientierung sammeln. Warum war es für die Schüler eine so große Chance?