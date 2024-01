Der 42. Wettkampf wurde zum großen Erfolg für den Breitensport in Salzwedel.

Teilnehmerrekord beim Neujahrslauf in Salzwedel

Salzwedel - Einen neuen Teilnehmerrekord konnte Jörg Kleindienst gestern zum 42. Salzwedeler Neujahrslauf vermelden. Insgesamt 327 Starter drehten ihre Runden im Park des Friedens. Von den nicht gerade idealen Streckenverhältnissen und den winterlichen Temperaturen ließen sich die Sportler dabei nicht schrecken.

Besonders freute sich Jörg Kleindienst am Sonntag über die zahlreichen jungen Starter. Immerhin beteiligten sich acht Grundschulen am Wettbewerb der Schulen, ebenfalls eine neue Bestmarke. Ein großes Dankeschön ging gestern an den Bauhof der Stadt Salzwedel und die vielen ehrenamtlichen Helfer. Sie waren bereits ab 5 Uhr im Einsatz, um den sportlichen Auftakt des Jahres 2024 auf der teils gefrorenen, teils aufgeweichten Strecke zu ermöglichen.