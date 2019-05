Die Polizei kontrollierte gleich dreimal das Tempo in Salzwedel.

Salzwedel l An mehreren Stellen nahm die Polizei am Donnerstag und Freitag Geschwindigkeitskontrollen vor. Im Gerstedter Weg passierten 54 Fahrzeuge am Donnerstag von 14.40 bis 15.50 Uhr die Messstelle. Zwei Fahrer fuhren bei erlaubtem Tempo 50 zu schnell, beide lagen im Verwarngeldbereich.

In der Steintorstraße in Salzwedel sind am Donnerstag zwischen 15.50 und 17.20 Uhr 61 Fahrzeugführer überprüft worden. Bei erlaubten 20 Kilometern pro Stunde fuhren zehn Fahrer zu schnell. Einer von ihnen lag im Bußgeldbereich. Er muss mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt rechnen.

In der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel fuhren am Freitag zwischen 4 und 5 Uhr 26 Fahrzeuge an der Messstelle der Polizei vorbei. Bei erlaubtem Tempo 50 waren vier Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste fuhr mit 70 Kilometern pro Stunde.