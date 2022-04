Thema in Salzwedel: Bürgerkrieg oder friedliche Revolution?

Kann man zwei unterschiedliche Bürgerrechtsbewegungen miteinander vergleichen? Die Ausstellung „Diktatur, Opposition, Revolution!“, derzeit in Salzwedel zu sehen, wagt den Versuch.

Salzwedel - In der DDR kam es 1989 zur friedlichen Revolution - in Syrien herrscht seit 2011 ein blutiger Bürgerkrieg. In beiden Fällen kämpfte die Opposition gegen Unterdrückung und Scheinwahlen für ein freieres und unabhängiges Land. Wie ist beides miteinander vergleichbar?