Salzwedel. - War der Angeklagte Herr seiner Sinne, als im November vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Salzwedel ein 62-Jähriger zu Tode kam? Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, seinen Kumpel in der Nacht zum 30. November mit stumpfer Gewalt getötet zu haben. Am voraussichtlich vorletzten Prozesstag ging es darum zu ergründen, was sich im Kopf des Angeklagten abgespielt hat. Dazu wurden zwei Zeugen gehört. Ein 32-jähriger Nachbar gab an, zunächst mit dem Beschuldigten gut ausgekommen zu sein. Doch dann sei er zunehmend „komisch“ geworden, habe ihn mehrmals gefragt, ob er ein Instrument spiele. Auch andere eigenartige Aussagen hätten ihn verwundert. Er habe das zunächst mit der Annahme abgetan, dass sein Nachbar zu viel getrunken oder Cannabis geraucht habe.