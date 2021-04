Trockenschäden: In den Wäldern rund um den Arendsee liegt viel totes Holz

Arendsee

Abgestorbene Bäume wurden in den vergangenen Monaten innerhalb der Arendseer Stadtwälder gefällt. Ein Teil der Stämme und Kronen liegt noch dort. Stadtrat Tino Zachhuber wollte während der Sitzung des Bauausschusses wissen, wie es weiter geht und ob vielleicht nun alles so bleibt wie es derzeit ist. Er verwies insbesondere auf den Bereich zwischen Friedhof und Genzien. Dort haben die Wege bei den Arbeiten gelitten. Das Bauamt will sich die Situation vor Ort anschauen. Bürgermeister Norman Klebe sprach auch den Stadtwald am Bungalowdorf an. Dort musste ebenfalls gesägt werden. Aufräumarbeiten wird es auf den kommunalen Flächen noch geben. Allerdings erst nach der Brut und Setzzeit. Zudem sollen neue Bäume gepflanzt und dafür Fördermittel beantragt werden. Allerdings seien diese finanziellen Hilfen nicht ausreichend. Das Pflanzen geschieht in Absprache mit dem Betreuungsforstamt.