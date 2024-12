Im Salzwedeler Umsonstladen treffen sich mittwochs Menschen, die auf gebrauchte, nachhaltige Alltagsgegenstände angewiesen sind. Der Betreiberverein „Für Umme“ hat sich in fünf Jahren etabliert und bietet ein wachsendes Angebot an gebrauchten und gespendeten Dingen. 2024 gab es über 2.000 Besuche, zahlreiche Spendenaktionen und eine wichtige Partnerschaft mit lokalen Organisationen.

Umsonstladen in Salzwedel: Fünf Jahre Nachhaltigkeit und Unterstützung für Bedürftige

Celina Miehlke (links) und Janine Wendt vom Umsonstladen Salzwedel in der Altmarkpassage mit gespendetem Spielzeug für bedürftige Kinder.

Salzwedel. - Bedürftige und Menschen, denen die nachhaltige Nutzung von Alltagsgegenständen wie Kleidung und Spielzeug wichtig ist, treffen sich meistens mittwochs im Umsonstladen in Salzwedel am Steintor. Der Betreiberverein, der mittlerweile 80 Mitglieder zählt, hat sich auch in seinem fünften Jahr positiv entwickelt. 2020 aus der Taufe gehoben, hat er sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für Ehrenamtliche und Nutzer des Angebots gemausert.