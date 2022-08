Unfall zwischen Lohne und Heiligenfelde - 43-Jähriger stirbt in Klinik

Unweit der Kreuzung zwischen Kleinau und Dessau sind in einer Linkskurve am Sonnabendnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Vier Feuerwehren wnd zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert.

Lohne/Heiligenfelde (me) - Bei einem schweren Unfall sind am Sonnabendnachmittag auf der Straße zwischen Lohne und Heiligenfelde die Fahrer der Autos schwer verletzt worden. Sie waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Die Autos sind nach der Kollision kurz hinter dem ehemaligen Bahndamm in den linken und rechten Straßengraben geschleudert worden.