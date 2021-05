Unglückliche Storchenromanze im Tierpark Salzwedel

Beate Achilles - Salzwedel Es hatte alles so gut angefangen. Vor einigen Wochen traf ein junger Storch im Tierpark Salzwedel ein und begann, um die dort lebende Störchin zu werben. Seit einer Amputation hat die Storchendame nur noch einen Flügel und ist deshalb flugunfähig. Das körperliche Handicap seiner Angebeteten störte den Verehrer jedoch nicht, hatte er doch selbst ein verletztes Bein und konnte deshalb nicht gut gehen. Salzwedels Storchenexperte Thomas Koberstein stellte anhand der Beringung des Storchenhahns fest, dass er drei Jahre alt ist und 2018 in Landau-Dammheim in der Pfalz geboren wurde.

Sie schafft es nicht hinauf

Es entspann sich eine Liebesromanze zwischen den beiden Tieren, in deren Verlauf der Storchenhahn den vorbereiteten Horst oben auf einem Holzgerüst bezog und seine „Flamme“ immer wieder aufforderte, ihm doch dorthin nachzufolgen. Mit aller Kraft versuchte sie, zu ihm hinauf zu kommen. Doch es gelang ihr nicht. Der Horst war einfach zu hoch.

Als Alternative hatten Jugendliche des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung (VFB) Salzwedel im Rahmen einer Projektarbeit ein weiteres Nest am Boden gebaut, in dem das Paar hätte brüten können. Doch dann kam alles anders.

Aggressive Junggesellen

Um den 9. Mai herum trafen etwa 23 männliche und weibliche Jungstörche in Salzwedel ein, die sich laut Thomas Koberstein in diesem Jahr entweder zum ersten Mal verpaaren wollen oder noch nicht geschlechtsreif sind und nach ihrem zukünftigen Brutgebiet suchen. „Sie tingeln durch die Gegend. Einer von ihnen war schon in Schleswig-Holstein, Bad Segeberg und in Polen“, weiß Koberstein aufgrund der Beringung. „Diese Junggesellen können für brütende Störche nervend und gefährlich sein, denn sie greifen Brutpaare mitunter an, um sich deren Standort zu erobern. Dann müssen sich die brütenden Störche zur Wehr setzen“, so der Storchenfachmann gegenüber der Volksstimme. „Es bedeutet für sie permanente Störungen.“ Im Salzwedeler Sportstadion saßen sie vergangene Woche auf den Laternen. Auch in den Bäumen rund um das Gehege, in dem sich das balzende Storchenpaar aufhielt, machten die „Jungen Wilden“ halt. Sie schauten sich dort um und zogen anschließend weiter - bis auf eine junge Storchendame. Diese griff die Gelegenheit beim Schopfe und setzte sich buchstäblich „ins gemachte Nest“. Ihrem Charme erlag der paarungswillige Storchenhahn.

Fernsehdreh im Tierpark

Nun muss die einflügelige Henne, die im Altmarkkreis geboren ist, mit ansehen, wie diese beiden oben im Nest brüten, während ihr bodennahes Quartier leer bleibt. So viel Liebesmelodram ruft sogar das Fernsehen auf den Plan. Der MDR drehte gestern im Tierpark Salzwedel und wird entweder heute oder in den nächsten Tagen in der Sendung „MDR um 2“ oder „MDR um 4“ von der geplatzten Storchenhochzeit berichten. Der Sendetermin stand gestern noch nicht fest.