Nach Flugzeugabsturz: Geheime Suche nach toten Soldaten in der Altmark

U.S. Marine Corps Staff Sergeant Matthew Sponagle (links) und U.S. Air Force MSgt Kevin Christensen bei den Ausgrabungen. Eimer für Eimer wird das Erdreich auf der Suche nach den gefallenen Kameraden abgetragen, der Inhalt gesiebt, ausgewaschen und durchsucht.

Salzwedel - Es war im April 1944, als die deutsche Wehrmacht in der Nähe von Salzwedel ein Militärflugzeug der US-Armee abschoss. Unter dem Befehl von US Major General James Doolittle war es mit der Mission unterwegs gewesen, deutsche Flughäfen, Flugzeugfabriken und Flugzeuge zu zerstören, um so die deutsche Luftwaffe zu schwächen.